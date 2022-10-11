Форвард «Оттавы» Форментон – единственный ограниченно свободный агент НХЛ без контракта

Форвард «Оттавы» – единственный ограниченно свободный агент без контракта.

Все остальные игроки, находившиеся в этом статусе в межсезонье, уже подписали новые соглашения со своими командами.

Последним на данный момент это сделал защитник «Вегаса» Николас Хаг.

У 23-летнего Форментона завершился срок действия контракта новичка.

В прошлом сезоне канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 13».