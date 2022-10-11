Форвард «Оттавы» Форментон – единственный ограниченно свободный агент НХЛ без контракта
Форвард «Оттавы» Алекс Форментон – единственный ограниченно свободный агент НХЛ без контракта.
Все остальные игроки, находившиеся в этом статусе в межсезонье, уже подписали новые соглашения со своими командами.
Последним на данный момент это сделал защитник «Вегаса» Николас Хаг.
У 23-летнего Форментона завершился срок действия контракта новичка.
В прошлом сезоне канадец набрал 32 (18+14) очка в 79 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 13».
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