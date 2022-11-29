Ванечек одержал 11 побед в первых 15 матчах за «Нью-Джерси» и повторил клубный рекорд Шона Бурка

одержал 11 побед в первых 15 играх за «Нью-Джерси» и повторил клубный рекорд.

26-летний чешский вратарь перешел в «Девилс» в межсезонье в результате обмена из «Вашингтона».

Сегодня он отразил 35 бросков из 38 в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (5:3).

В 15 играх сезона у него 11 побед при 92,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,12.

Ранее в истории подобный старт в клубе был только у одного вратаря – Шона Бурка (11 побед в первых 15 матчах за команду, 1987/88 и 1988/89).

Если брать все команды, то у 5 вратарей в истории было по 12 побед на таком отрезке при начале выступлений за ту или иную команду. В последний раз такой результат был у в «Оттаве» (2013/14 и 2014/15).