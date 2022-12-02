Епанчинцев о 4:2 с «Торпедо»: «Попытались играть в атакующий хоккей. Забили хорошие голы, дотерпели и победили»
Вадим Епанчинцев прокомментировал победу в матче против «Торпедо» (4:2).
«Думаю, был хороший хоккей, зрителям понравился. Понимали, что соперник играет в атакующий хоккей, по крайней мере, старается в него играть. И мы тоже попытались.
Забили хорошие голы, понимали, что соперник после этого будет играть еще агрессивнее и наглее. Поймали соперника, дотерпели и победили. Повторюсь – такой хоккей болельщикам нравится.
Грядущие матчи с «Адмиралом» – это дерби. Думаю, еще что-то говорить тут не стоит.
Дубль Гребенкина? Всегда хорошо, когда игрок забивает два гола и делает результат. Я бы выделил всю тройку и Артура Гиздатуллина, который отдал три голевых паса и стал лучшим игроком в раздевалке. Это приятно, конечно», – сказал главный тренер «Амура».
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