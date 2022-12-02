сообщил, что задача «Ак Барса» в игре с – меньше играть в своей зоне.

Матч Фонбет Чемпионата КХЛ состоится сегодня, начало – в 19:30 по московскому времени.

– Что можете сказать о «Локомотиве»?

– Команда мало пропускает, очень дисциплинированная, имеет скоростное нападение. «Локомотив» часто играет на контратаках, лезет на ворота. Все эти нюансы учитываем, покажем ребятам варианты, которые им помогут. Главная задача на матч – как можно меньше играть в своей зоне и быстрее проходить среднюю зону.

– То, что с «Локомотивом» в этом сезоне еще не играли, вносит какие-то нюансы в разбор соперника?

– Полсезона прошло, соперника мы знаем, здесь многое зависит от нас. Если убрать брак: лишние передачи, глупые удаления, то появляются хорошие шансы на положительный результат, – сказал тренер .