Радулов не сыграет в матче с «Локомотивом». Форвард «Ак Барса» пропустит 2-ю игру подряд из-за травмы («СЭ»)
Александр Радулов не сыграет с «Локомотивом» и пропустит 2-й матч подряд.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 36-летний форвард «Ак Барса» не сыграет сегодня в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом».
Таким образом, он пропустит второй матч подряд. Игрока не было в составе казанцев в матче с «Сибирью» (3:6).
Главный тренер клуба Олег Знарок сообщил, что у нападающего микротравма.
В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах.
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