Радулов не сыграет в матче с «Локомотивом». Форвард «Ак Барса» пропустит 2-ю игру подряд из-за травмы («СЭ»)

не сыграет с «Локомотивом» и пропустит 2-й матч подряд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 36-летний форвард не сыграет сегодня в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ с .

Таким образом, он пропустит второй матч подряд. Игрока не было в составе казанцев в матче с «Сибирью» (3:6).

Главный тренер клуба Олег Знарок сообщил, что у нападающего микротравма.

В текущем сезоне Радулов набрал 25 (13+12) очков в 33 матчах.