Бенирс забил на 7-й секунде овертайма в матче с «Вашингтоном». Форвард «Сиэтла» побил рекорд НХЛ для новичков, стоявший с 1933 года
Мэттью Бенирс забил на 7-й секунде овертайма в матче с «Вашингтоном» и установил рекорд.
Форвард «Сиэтла» принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (3:2 ОТ).
Он установил новый рекорд НХЛ для новичков. Ранее самый быстрый гол в овертайме матча регулярного чемпионата забивал новичок «Нью-Йорк Американс» Уолтер Джексон в 1933 году (на 8-й секунде).
Отметим, что в период с 1942 по 1983 годы овертаймы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ не проводились.
В 23 матчах сезона на счету 20-летнего Бенирса 21 (10+11) очко.
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