Бенирс забил на 7-й секунде овертайма в матче с «Вашингтоном». Форвард «Сиэтла» побил рекорд НХЛ для новичков, стоявший с 1933 года

забил на 7-й секунде овертайма в матче с и установил рекорд.

Форвард принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (3:2 ОТ).

Он установил новый рекорд НХЛ для новичков. Ранее самый быстрый гол в овертайме матча регулярного чемпионата забивал новичок «Нью-Йорк Американс» Уолтер Джексон в 1933 году (на 8-й секунде).

Отметим, что в период с 1942 по 1983 годы овертаймы в матчах регулярных чемпионатов НХЛ не проводились.

В 23 матчах сезона на счету 20-летнего Бенирса 21 (10+11) очко.