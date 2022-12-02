Вратарь «Вегаса» Томпсон стал лучшим новичком ноября в НХЛ

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Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон стал лучшим новичком ноября в НХЛ.

25-летний голкипер одержал 8 побед в 10 матчах за календарный месяц.

На этом отрезке у него 90,9% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,88. 

Отмечается, что он обошел форварда «Сиэтла» Мэттью Бенирса (12 очков в 12 играх, 5+7), вратаря «Нью-Джерси» Акиру Шмида (4 победы в 4 матчах, 95,3% сэйвов, коэффициент надежности 1,24), форварда «Нью-Джерси» Фабиана Зеттерлунда (10 очков в 14 играх, 3+7), форварда «Баффало» Джека Куинна (9 очков в 11 играх, 3+6) и форварда «Аризоны» Маттиаса Маччелли (9 очков в 10 играх, 1+8). 

Вратарь «Вегаса» Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи», Бенирс и Пинто – в топ-3 (NHL.com)

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