«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив «Вашингтон» (3:2 ОТ). Бенирс забил на 7-й секунде овертайма
«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив «Вашингтон» (3:2 ОТ).
«Кракен» продолжает улучшать клубный рекорд по продолжительности победной серии.
Сегодня команда под руководством Дэйва Хэкстола уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась волевой победы.
Автором решающей шайбы стал новичок «Сиэтла» Мэттью Бенирс, отличившийся уже на 7-й секунде овертайма.
У 20-летнего игрока 21 (10+11) очко в 23 играх сезона.
«Сиэтл» набрал 33 очка в 23 матчах и занимает текущее 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.
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