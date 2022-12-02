«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив «Вашингтон» (3:2 ОТ). Бенирс забил на 7-й секунде овертайма

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«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив «Вашингтон» (3:2 ОТ).

«Кракен» продолжает улучшать клубный рекорд по продолжительности победной серии. 

Сегодня команда под руководством Дэйва Хэкстола уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась волевой победы. 

Автором решающей шайбы стал новичок «Сиэтла» Мэттью Бенирс, отличившийся уже на 7-й секунде овертайма. 

У 20-летнего игрока 21 (10+11) очко в 23 играх сезона. 

«Сиэтл» набрал 33 очка в 23 матчах и занимает текущее 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции. 

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