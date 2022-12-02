«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив «Вашингтон» (3:2 ОТ). Бенирс забил на 7-й секунде овертайма

«Сиэтл» выиграл 7-й матч подряд, победив (3:2 ОТ).

«Кракен» продолжает улучшать клубный рекорд по продолжительности победной серии.

Сегодня команда под руководством Дэйва Хэкстола уступала со счетом 0:2, но в итоге добилась волевой победы.

Автором решающей шайбы стал новичок «Сиэтла» , отличившийся уже на 7-й секунде овертайма.

У 20-летнего игрока 21 (10+11) очко в 23 играх сезона.

набрал 33 очка в 23 матчах и занимает текущее 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.