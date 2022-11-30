«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ) и обновил рекорды клуба по голам за матч и победам подряд (6)

обыграл (9:8 ОТ) и обновил сразу 2 рекорда клуба.

Во-первых, «Кракен» довел победную серию в текущем регулярном чемпионате НХЛ до 6 матчей.

Во-вторых, впервые в своей истории забросил 9 шайб за матч. Дубли сделали , и , по одной шайбе на счету Александра Веннберга, Оливера Бьоркстранда и Дэниэла Спронга.

Кроме того, клуб установил и антирекорд – 8 пропущенных голов за матч.

С 31 очком в 22 матчах команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.