«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ) и обновил рекорды клуба по голам за матч и победам подряд (6)

Теги Лос-Анджелес НХЛ Андре Бураковски Сиэтл Джаред Макканн Дэйв Хэкстол Мэттью Бенирс Хоккей

«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ) и обновил сразу 2 рекорда клуба.

Во-первых, «Кракен» довел победную серию в текущем регулярном чемпионате НХЛ до 6 матчей. 

Во-вторых, впервые в своей истории забросил 9 шайб за матч. Дубли сделали Андре Бураковски, Джаред Макканн и Мэттью Бенирс, по одной шайбе на счету Александра Веннберга, Оливера Бьоркстранда и Дэниэла Спронга. 

Кроме того, клуб установил и антирекорд – 8 пропущенных голов за матч. 

С 31 очком в 22 матчах команда под руководством Дэйва Хэкстола идет на 2-м месте в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции. 

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