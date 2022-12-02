Кузнецов против «Сиэтла»: 3-й матч подряд без очков, 3 броска, 2 минуты штрафа (соперник забил) и 29% на точке за 16:27
Евгений Кузнецов остался без очков в матче с «Сиэтлом».
Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:3 ОТ).
Россиянин не набрал очков в трех играх подряд. У него 16 (3+13) баллов в 24 матчах сезона.
Сегодня Кузнецов (16:27, 2:13 – в большинстве, полезность «0») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.
Во втором периоде при счете 2:0 в пользу «Кэпиталс» получил малый штраф. «Сиэтл» реализовал большинство, забросив свою первую шайбу в матче.
На точке вбрасывания выиграл 29% попыток.
Комментарии