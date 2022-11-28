Капризов после 1+2 против «Аризоны»: «Пусть медиа скажут, играю я лучше или хуже. Просто делаю то, что в моих силах»

дал комментарий после победы «Миннесоты» над «Аризоной» (4:3).

Российский нападающий «Уайлд» записал на свой счет 3 (1+2) очка в этой игре, продлив серию с набранными баллами до рекордными девяти матчей подряд.

«Честно говоря, я не задумываюсь по поводу рассуждений о своей игре или критике, если все идет хорошо.

Я просто играю, пусть медиа сами скажут о том, играю я лучше или хуже. Я сосредоточен на своей игре и просто делаю то, что в моих силах», – сказал Капризов.

Как же хорош Капризов! Набирает очки 9 матчей подряд (личный рекорд) – он уже в топ-10 бомбардиров сезона