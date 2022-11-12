Стэмкос после 1:5 в матче с «Вашингтоном»: «В последнее время у «Тампы» проблемы с реализацией большинства»

посетовал на неудачную игру в большинстве.

Сегодня команда уступила (1:5) в матче регулярного чемпионата . В воскресенье соперники встретятся снова.

«В последнее время у нас есть проблемы с реализацией большинства (успешной была 1 попытка из 10 в последних 3 играх – прим. Sports.ru). Сегодня у нас снова был 5-минутный отрезок, но мы не забили. А они сумели это сделать, когда игрок вышел со скамейки.

Такие моменты в играх являются поворотными. Когда дела идут хорошо, ты извлекаешь выгоду из таких возможностей.

Когда не очень – стараешься не допустить, чтобы проблемы нарастали как снежный ком», – сказал капитан «Лайтнинг», чья безголевая серия достигла уже 9 матчей.