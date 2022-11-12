Стэмкос после 1:5 в матче с «Вашингтоном»: «В последнее время у «Тампы» проблемы с реализацией большинства»
Стивен Стэмкос посетовал на неудачную игру «Тампы» в большинстве.
Сегодня команда уступила «Вашингтону» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В воскресенье соперники встретятся снова.
«В последнее время у нас есть проблемы с реализацией большинства (успешной была 1 попытка из 10 в последних 3 играх – прим. Sports.ru). Сегодня у нас снова был 5-минутный отрезок, но мы не забили. А они сумели это сделать, когда игрок вышел со скамейки.
Такие моменты в играх являются поворотными. Когда дела идут хорошо, ты извлекаешь выгоду из таких возможностей.
Когда не очень – стараешься не допустить, чтобы проблемы нарастали как снежный ком», – сказал капитан «Лайтнинг», чья безголевая серия достигла уже 9 матчей.
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