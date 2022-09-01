Зарипов, Петров и Лукоянов не поехали с «Ак Барсом» на выездную серию

Теги Ак Барс Данис Зарипов Кирилл Петров Михаил Глухов Дмитрий Кагарлицкий Максим Чудинов Вячеслав Войнов Александр Радулов КХЛ Александр Бурмистров Василий Токранов Динар Хафизуллин Вадим Шипачев Станислав Галиев Даниил Тарасов Артем Лукоянов Дмитрий Юдин Никита Лямкин Кирилл Семенов Тимур Билялов Кристиан Хенкель Кирилл Адамчук Кирилл Панюков Марк Янчевский Амир Мифтахов Артем Галимов Дмитрий Воронков Илья Сафонов Никита Дыняк Артур Бровкин Владимир Мосин Никита Евсеев Хоккей

«Ак Барс» назвал состав команды на выездную серию.

Клуб отправился в Москву, где сыграет против «Динамо» и ЦСКА.

В список хоккеистов не попали Артем Лукоянов, Данис Зарипов и Кирилл Петров.

Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.

Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артем Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев.

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