Зарипов, Петров и Лукоянов не поехали с «Ак Барсом» на выездную серию

«Ак Барс» назвал состав команды на выездную серию.
Клуб отправился в Москву, где сыграет против «Динамо» и ЦСКА.
В список хоккеистов не попали Артем Лукоянов, Данис Зарипов и Кирилл Петров.
Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков.
Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.
Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.
Нападающие: Артур Бровкин, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Станислав Галиев, Артем Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев.