Зарипов, Петров и Лукоянов не поехали с «Ак Барсом» на выездную серию

назвал состав команды на выездную серию.

Клуб отправился в Москву, где сыграет против «Динамо» и ЦСКА.

В список хоккеистов не попали Артем Лукоянов, и Кирилл Петров.

Тренерский штаб взял в поездку 27 игроков.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Владимир Мосин.

Защитники: Кирилл Адамчук, , Никита Евсеев, Никита Лямкин, Василий Токранов, Динар Хафизуллин, Кристиан Хенкель, Максим Чудинов, Дмитрий Юдин, Марк Янчевский.

Нападающие: Артур Бровкин, , , Станислав Галиев, Артем Галимов, Михаил Глухов, Никита Дыняк, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Панюков, Александр Радулов, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Даниил Тарасов, Вадим Шипачев.