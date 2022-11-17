Курдин об «Ак Барсе»: «У Шипачева, Войнова, Галиева в «Динамо» все получалось, а тут – нет. Значит, система игры хромает»

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Геннадий Курдин поделился ожиданиями от матча между «Ак Барсом» и СКА.

Игра состоится сегодня, 17 ноября. Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Предсказать результат трудно. Ребята у «Ак Барса» опытные, мастерство есть, на один матч могут собраться. Но в команде там не работает система. Нужно быть в раздевалке, чтобы понять, что главный тренер Олег Знарок делает не так. Но ведь результата нет!

Даже сам «Ак Барс» в соцсетях шутит, что их команда разбита на кланы. Но ведь это плохо, когда опытные лидеры тянут одеяло на себя и каждый перекладывает ответственность на другого. Шипачев, Войнов, Галиев в прошлом сезоне играли вместе в московском «Динамо», и все у них получалось. А тут – нет. Так же не бывает, что они все вдруг разучились играть. Значит, система игры у «Ак Барса» хромает.

Такой момент в советское время легко решал Виктор Тихонов. Какой‑то его игрок начинал идти поперек коллектива – его сразу же выводили из сборной. А это был серьезный удар по карьере и благосостоянию хоккеиста. Нынешняя система мне не нравится. Игрок подписал контракт, ему гарантированы все деньги. И как найдешь для него мотивацию?

И нужно еще посмотреть, кто состав набирал в «Ак Барсе». Вот менеджмент дал Радулова тренеру Знарку. А нужен ли он Олегу Валерьевичу? Ведь хоккеист очень своеобразный.

А вот у СКА совершенно другая система, и здесь как раз мы видим советский подход. Роман Ротенберг там и менеджер, и главный тренер, и приглашения в сборную от него зависят – когда это было актуально, и мы выступали на чемпионатах мира.

Ротенберг берет тех игроков, которые ему нужны. Он ими играет, и он же отвечает за результат. Поэтому Никита Гусев, которого подписали совсем недавно, с ходу вписался в СКА, где играл раньше. И вот теперь набрал 4 (1+3) очка лишь за семь минут матча с минским «Динамо» (7:2).

Не берусь определять победителя в этом матче. Но я вам назвал главный принцип, который отличает СКА от «Ак Барса». Поэтому я не удивлен, что СКА – лучший клуб чемпионата КХЛ, а вот Казань рискует не попасть в плей‑офф», – сказал заслуженный тренер России.

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