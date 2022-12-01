Генменеджер «Авангарда» о неудачных результатах: «У нас было 12 выездных игр, мы не до конца подготовились к этой серии. 2 победы над СКА на предсезонке оказали медвежью услугу»

Генеральный менеджер высказался о причинах неудач клуба в этом сезоне.

«Я в течение трех сезонов был в роли советника председателя совета директоров клуба Александра Крылова. Был в теме, но не настолько глубоко погружался и в общем информацией владел.

В первую очередь, у нас было 12 выездных игр, второй момент – это то, что мы не до конца правильно подготовились к той выездной серии, то есть не было ни у кого опыта, поэтому я думаю, в этом плане мы что-то не так сделали.

И в-третьих, медвежью услугу нам оказало то, что на предсезонных турнирах мы дважды обыграли СКА, то есть была не то что эйфория, а самоуспокоенность.

Потом первая игра с «Витязем», когда мы в течение первых двух периодов имели достаточно большое преимущество и не забили, а затем в конце в считанные секунды проиграли тот матч, это был своего рода приличный нокдаун для команды. Подобные вещи наложили свой отпечаток», – сказал Рашид Хабибулин.

После 36 проведенных матчей омский клуб набрал 43 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.