Олег Знарок: «Ак Барс» очень мало бросает. Стараемся играть по периметру, хорошо катаемся, держим шайбу, но без бросков голы не забиваются»

высказался после матча против (3:6).

– Пропустили ненужные голы, но ребята старались, выжимали из себя, играли до конца.

– После победы над «Сочи» вы говорили, что находите свою игру, а через три дня пропускаете 6 шайб.

– Ненужные голы – первый ненужный в принципе, второй и третий тоже не очень хорошие.

– То есть это индивидуальные ошибки?

– Ну, да.

– Что случилось во втором периоде?

– Мы пытались вытаскивать уже матч, и моменты там были. Но потом каждый хотел сыграть индивидуально и помочь команде.

– Наверное, только вы знаете, когда команда начнет играть стабильно и без ошибок.

– Без ошибок мы никогда играть не будем, как и все команды. Хоккей из этого складывается, кто-то ошибся – команда забила. Просто ошибок нужно меньше делать, особенно ненужных. Если ошибки повторяются, то это неправильно, а так – пять человек играют на поле, они должны помогать друг другу.

– Вы много работали, многих тренировали. Как сократить количество ошибок?

– Работаем очень много, показываем много видео, даже перед этой игрой. Вы видели, что утром раскатка была хорошая, и тренировка накануне. Но трудно с 1:3 вытаскивать матч.

– Что можете выделить из позитива, кроме дубля Дмитрия Воронкова?

– Он молодец, конечно. И моменты были, при счете 3:2 получился выход 2 в 1, он должен был решить момент.

Мы очень мало бросаем по воротам, стараемся играть по периметру, хорошо катаемся, держим шайбу, но без бросков голы не забиваются.

– Как дела у Александра Радулова, ждать ли его в ближайших матчах?

– У него микротравма. Надеюсь, будет готов к следующему матчу.

– В декабре будет пауза на 10 дней, держите ли вы ее в голове?

– Держим, да, но проблема, что мы не знаем, кого будут вызывать в сборную на Кубок Первого канала. Пытаемся выяснить, кого именно, потому что эта пауза необходима для нас, чтобы подработать физическое состояние.

– Насколько сложная сейчас ситуация в команде, были ли вы в такой сложной ситуации?

– Я уже говорил – когда-то у меня такое было. Думаю, все это выровняется.

– То есть эта пауза должна помочь вам?

– Думаю, да, – сказал главный тренер .