Знарок о 6:2 с «Сочи»: «Находим свою игру, не будем смотреть на соперника. Общий рисунок – неплохой»

прокомментировал победу над со счетом 6:2.

– Неплохая игра была для нас. С победой нас. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Все было здорово.

– Сегодняшний разгром говорит о слабой игре соперника или улучшения хоккея «Ак Барса»?

– Мы не будем смотреть на соперника. Находим свою игру. Наверное, так.

Изменения в лучшую сторону? Большинство реализовали, в меньшинстве не пропустили. Общий рисунок был неплохой.

– Останется ли в статусе капитана?

– Сегодня он был.

– А дальше?

– А дальше – посмотрим.

– Есть ли смысл ждать возвращения в состав, который пропустил последние три матча?

– Все к руководству, – сказал главный тренер .

«Ак Барс» впервые за 2 месяца выиграл два матча подряд в основное время