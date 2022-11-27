Знарок о 6:2 с «Сочи»: «Находим свою игру, не будем смотреть на соперника. Общий рисунок – неплохой»
Олег Знарок прокомментировал победу над «Сочи» со счетом 6:2.
– Неплохая игра была для нас. С победой нас. Хотел бы поблагодарить болельщиков за поддержку. Все было здорово.
– Сегодняшний разгром говорит о слабой игре соперника или улучшения хоккея «Ак Барса»?
– Мы не будем смотреть на соперника. Находим свою игру. Наверное, так.
Изменения в лучшую сторону? Большинство реализовали, в меньшинстве не пропустили. Общий рисунок был неплохой.
– Останется ли Александр Радулов в статусе капитана?
– Сегодня он был.
– А дальше?
– А дальше – посмотрим.
– Есть ли смысл ждать возвращения Александра Бурмистрова в состав, который пропустил последние три матча?
– Все к руководству, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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