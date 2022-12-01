Локтионов о 5 победах «Спартака» подряд: «Тренировочный процесс поменялся полностью. Больше играем в шайбу, контролируем ее»
Андрей Локтионов прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1 Б).
«Спартак» выиграл пятую игру подряд.
– Конечно, моментов у нас было предостаточно, чтобы забить больше одного, но шайба не всегда в ворота будет заходить. Но главное, что наша победная серия продолжается.
– «Спартак» в меньшинстве действовал у чужих ворот более опасно, чем в большинстве. Чем это объяснить?
– Это во втором периоде было много моментов. Видимо, соперники не ждут, что мы будем атаковать. Думают, что мы будем выкидывать шайбу из зоны. А мы стараемся разыграть шайбу и в меньшинстве тоже попытаться забить.
– То есть «Спартак» сейчас и в меньшинстве нацелен на чужие ворота?
– Да, в начале сезона мы слишком уж пассивно в меньшинстве играли.
– Ваш гол добавил той уверенности, которой сперва не хватало для победы?
– Стало полегче капельку. Все‑таки большую часть игры мы проигрывали, и это нагнетало. Но все равно и в овертайме было очень тяжело.
– Чем объясняете победную серию, которую продолжает ваша команда?
– У нас тренировочный процесс поменялся полностью. Больше играем в шайбу, контролируем ее. Это передается на игру. Когда начали их [новые упражнения] делать, необычно все было. А потом стало очень интересно. Главная задача – забивать, – сказал нападающий «Спартака».
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