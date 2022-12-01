Локтионов о 5 победах «Спартака» подряд: «Тренировочный процесс поменялся полностью. Больше играем в шайбу, контролируем ее»

прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (2:1 Б).

«Спартак» выиграл пятую игру подряд.

– Конечно, моментов у нас было предостаточно, чтобы забить больше одного, но шайба не всегда в ворота будет заходить. Но главное, что наша победная серия продолжается.

– «Спартак» в меньшинстве действовал у чужих ворот более опасно, чем в большинстве. Чем это объяснить?

– Это во втором периоде было много моментов. Видимо, соперники не ждут, что мы будем атаковать. Думают, что мы будем выкидывать шайбу из зоны. А мы стараемся разыграть шайбу и в меньшинстве тоже попытаться забить.

– То есть «Спартак» сейчас и в меньшинстве нацелен на чужие ворота?

– Да, в начале сезона мы слишком уж пассивно в меньшинстве играли.

– Ваш гол добавил той уверенности, которой сперва не хватало для победы?

– Стало полегче капельку. Все‑таки большую часть игры мы проигрывали, и это нагнетало. Но все равно и в овертайме было очень тяжело.

– Чем объясняете победную серию, которую продолжает ваша команда?

– У нас тренировочный процесс поменялся полностью. Больше играем в шайбу, контролируем ее. Это передается на игру. Когда начали их [новые упражнения] делать, необычно все было. А потом стало очень интересно. Главная задача – забивать, – сказал нападающий «Спартака».

«Спартак» выиграл 7 из 8 матчей при Гришине