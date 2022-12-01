Кравцов сыграл впервые с 11 ноября. У него 2 броска и 2 хита за 10:30 в матче с «Оттавой»

вернулся в состав «Рейнджерс».

Нападающий принял участие в игре с «Оттавой» (3:1).

Это был его первый матч с 11 ноября. Форвард не играл против «Нэшвилла» из-за расстройства желудка и против «Аризоны» – из-за зубной инфекции. Всего он пропустил 8 матчей .

В игре с «Оттавой» Кравцов провел на льду 10:30, нанес 2 броска в створ ворот, применил 2 силовых приема и получил 2 минуты штрафа.