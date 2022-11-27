Галлан о Кравцове, пропустившем 7 игр подряд: «Мне нравится состав «Рейнджерс». Кого нужно убрать, если он сыграл 6 матчей, был травмирован и перенес операцию?»

ответил на вопрос о том, почему не проходит в состав .

Российский хоккеист пропустил последние семь матчей команды.

В прошлый раз Кравцов принимал участие в матче против «Детройта» 11 ноября.

После этого форвард не сыграл против «Нэшвилла» из-за расстройства желудка и против «Аризоны» – из-за зубной инфекции.

«Мне нравится этот парень, но сейчас он наш дополнительный нападающий. Мне нравится состав. Четвертое звено играет достаточно хорошо.

Кого мне нужно убрать из состава, чтобы поставить Кравцова, сыгравшего шесть матчей в этом сезоне, который был травмирован и который перенес операцию?» – сказал главный тренер «Рейнджерс».

На прошедшей тренировке нью-йоркцев Кравцов катался в третьем звене с Алексисом Лафреньером и Барклаем Гудроу.