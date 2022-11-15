Кравцов сделал красивую передачу на Панарина на тренировке, вызвав бурную реакцию игроков «Рейнджерс». Галлан сказал, что Виталий выглядел отлично

произвел хорошее впечатление на тренировке .

Российский хоккеист, пропустивший два последних матча команды из-за расстройства желудка и зубной инфекции, принял участие в тренировке команды из Нью-Йорка.

Кравцов и Барлкай Гудроу меняли друг друга на фланге во втором звене с Винсентом Трочеком и .

В одном из эпизодов Кравцов сделал красивую голевую передачу на Панарина, чем вызвал эмоциональную реакцию хоккеистов команды, сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Он выглядел отлично и выглядел действительно здоровым», – сказал главный тренер .

22-летний нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах текущего сезона при среднем игровом времени 08:44.