Кравцов сделал красивую передачу на Панарина на тренировке, вызвав бурную реакцию игроков «Рейнджерс». Галлан сказал, что Виталий выглядел отлично
Виталий Кравцов произвел хорошее впечатление на тренировке «Рейнджерс».
Российский хоккеист, пропустивший два последних матча команды из-за расстройства желудка и зубной инфекции, принял участие в тренировке команды из Нью-Йорка.
Кравцов и Барлкай Гудроу меняли друг друга на фланге во втором звене с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным.
В одном из эпизодов Кравцов сделал красивую голевую передачу на Панарина, чем вызвал эмоциональную реакцию хоккеистов команды, сообщает журналист Винс Меркольяно.
«Он выглядел отлично и выглядел действительно здоровым», – сказал главный тренер Жерар Галлан.
22-летний нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах текущего сезона при среднем игровом времени 08:44.
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