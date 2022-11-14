Нападающий «Рейнджерс» пропустил второй матч подряд.

Российский хоккеист не принял участие в игре регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:1). Прежде форвард не сыграл во встрече с «Нэшвиллом» из-за расстройства желудка.

Матч с «Койотис» Кравцов пропустил по другой причине – из-за зубной инфекции.

«У него было недомогание в субботу утром, вечером этого дня он пришел на каток, и его беспокоили зубы. Поэтому сегодняшнее утро он провел в кресле стоматолога», – заявил главный тренер до начала матча с «Аризоной», который состоялся в воскресенье.

22-летний нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность в шести матчах текущего сезона при среднем игровом времени 08:44. На старте этого сезона Кравцов пропускал игры из-за серии повреждений