Ротенберг о победе 5:2: «СКА нанес 57 бросков – на моей памяти таких игр не было. «Сочи» – сильная команда, дерзкие ребята показали яркий хоккей»

рассказал о победе СКА над со счетом 5:2.

«Очень рады, что победили дома. Благодарность команде за выполнение установки. Установка была – броски на гол. Бросили 57 раз, на моей памяти нет матчей, когда мы столько раз бросили в створ.

Было стремление забить, были желание, энергия. У соперника хорошо сыграл вратарь – молодой парень с хорошей реакцией. Нам пришлось преодолеть эти сложности, потратить много усилий на голы. Ребята молодцы, забили хорошие голы. Допустили пару ошибок, будем это разбирать. Продолжаем работать.

В начале третьего периода потеряли концентрацию. Тяжелая игра для нашего вратаря. Поздравляем Подъяпольского с первой победой в нашей команде. Соперник стремился вернуться в игру, мы не позволили это до конца сделать, забили хорошие голы, добавили в нужное время.

Мы не смотрим в турнирную таблицу, каждый соперник сильный. «Сочи» – сильная, быстрая команда, молодые дерзкие ребята, сегодня показали яркий хоккей. Вся игра прошла на высоких скоростях, всем понравился хоккей.

Серьезно готовились, не было сложностей мотивировать команду, это видно по тому, как мы стремились забить как можно больше. Мы нанесли 57 бросков в створ, это ближе к нашему рекорду. Должны улучшать реализацию и сыграть еще лучше в обороне», – сказал главный тренер .