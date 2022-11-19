Крылов о Мирошниченко в КХЛ: «Я бы с удовольствием, но там какие-то медицинские ограничения. Надо с этим разобраться»

Александр Крылов сказал, что Ивану Мирошниченко пока не разрешено играть в .

18-летний форвард сейчас выходит на лед в составе «Омских Ястребов» в матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги.

– вернулся на лед после тяжелой болезни: у него 6 голов в 5 матчах в МХЛ. Планируется ли его подключать к главной команде? Может ли он дебютировать в ?

– Я бы с удовольствием, но там есть какие-то медицинские ограничения. Не понимаю: как у него может быть доступ играть в , но нет доступа играть в ВХЛ. Надо с этим разобраться.

Я бы дал ему возможность сыграть и за первую команду: он этого достоин даже за то, как он боролся со своей болезнью и шел к этой цели.

Но есть регламенты и медицинские ограничения, мы не можем их не учитывать, – сказал председатель совета директоров .

Свитов о Мирошниченко: «Пока не хотим запускать его в ВХЛ или «Авангард». Он под наблюдением у докторов»