Крылов о Мирошниченко в КХЛ: «Я бы с удовольствием, но там какие-то медицинские ограничения. Надо с этим разобраться»

Теги Авангард КХЛ МХЛ Омские Ястребы ВХЛ Александр Крылов Иван Мирошниченко Омские Крылья Хоккей

Александр Крылов сказал, что Ивану Мирошниченко пока не разрешено играть в ВХЛ

18-летний форвард сейчас выходит на лед в составе «Омских Ястребов» в матчах Olimpbet Молодежной хоккейной лиги. 

Иван Мирошниченко вернулся на лед после тяжелой болезни: у него 6 голов в 5 матчах в МХЛ. Планируется ли его подключать к главной команде? Может ли он дебютировать в КХЛ?

– Я бы с удовольствием, но там есть какие-то медицинские ограничения. Не понимаю: как у него может быть доступ играть в МХЛ, но нет доступа играть в ВХЛ. Надо с этим разобраться.

Я бы дал ему возможность сыграть и за первую команду: он этого достоин даже за то, как он боролся со своей болезнью и шел к этой цели.

Но есть регламенты и медицинские ограничения, мы не можем их не учитывать, – сказал председатель совета директоров «Авангарда»

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