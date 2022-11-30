Фанаты «Колорадо» и «Виннипега» подрались во время матча. Болельщика «Джетс» толкнули на лестнице, он разбил голову о борт

Теги болельщики происшествия драки Колорадо НХЛ Виннипег Хоккей

Болельщики «Колорадо» и «Виннипега» подрались во время матча НХЛ.

Между зрителями завязалась драка, когда команды выходили на третий период.

В результате полиция Виннипега задержала двух болельщиков в джерси «Эвеланш».

Фанату в свитере «Джетс» потребовалась помощь. Его толкнули на лестнице, он упал и ударился головой о борт, сообщает Flyers Insider.

Как отмечает Winnipeg Sun, болельщики попросили игроков «Джетс» и судей принести полотенца, чтобы помочь фанату, разбившему голову о борт.

На данный момент неизвестно, были ли предъявлены обвинения.

Игра завершилась победой «Виннипега» со счетом 5:0.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные