Фанаты «Колорадо» и «Виннипега» подрались во время матча. Болельщика «Джетс» толкнули на лестнице, он разбил голову о борт

Болельщики и «Виннипега» подрались во время матча .

Между зрителями завязалась драка, когда команды выходили на третий период.

В результате полиция Виннипега задержала двух болельщиков в джерси «Эвеланш».

Фанату в свитере «Джетс» потребовалась помощь. Его толкнули на лестнице, он упал и ударился головой о борт, сообщает Flyers Insider.

Как отмечает Winnipeg Sun, болельщики попросили игроков «Джетс» и судей принести полотенца, чтобы помочь фанату, разбившему голову о борт.

На данный момент неизвестно, были ли предъявлены обвинения.

Игра завершилась победой со счетом 5:0.