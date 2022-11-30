Фанаты «Колорадо» и «Виннипега» подрались во время матча. Болельщика «Джетс» толкнули на лестнице, он разбил голову о борт
Болельщики «Колорадо» и «Виннипега» подрались во время матча НХЛ.
Между зрителями завязалась драка, когда команды выходили на третий период.
В результате полиция Виннипега задержала двух болельщиков в джерси «Эвеланш».
Фанату в свитере «Джетс» потребовалась помощь. Его толкнули на лестнице, он упал и ударился головой о борт, сообщает Flyers Insider.
Как отмечает Winnipeg Sun, болельщики попросили игроков «Джетс» и судей принести полотенца, чтобы помочь фанату, разбившему голову о борт.
На данный момент неизвестно, были ли предъявлены обвинения.
Игра завершилась победой «Виннипега» со счетом 5:0.
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