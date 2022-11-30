Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ, нападение «Сиэтла» с 9 голами «Кингс» – 2-й, Уилер – 3-й
Александр Овечкин стал 1-й звездой дня в НХЛ, нападение «Сиэтла» – 2-й, Блэйк Уилер – 3-й.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин с дублем в ворота «Ванкувера» (5:1). Российский нападающий побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах – 403 против 402.
Вторая звезда – нападение «Сиэтла». Форварды «Кракена» забросили 9 шайб в матче с «Лос-Анджелесом» (9:8 ОТ) – дубли сделали Андре Бураковски, Джаред Макканн и Мэттью Бенирс, по одной шайбе на счету Александра Веннберга, Оливера Бьоркстранда и Дэниэла Спронга.
Третья звезда – форвард «Виннипега» Блэйк Уилер с 4 (3+1) очками в матче с «Колорадо» (5:0). Хет-трик стал для него 4-м в лиге.
Комментарии