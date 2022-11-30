36-летний Уилер набрал 3+1 в матче с «Колорадо». Он 2-й среди самых возрастных игроков «Виннипега» с хет-триком
36-летний форвард «Виннипега» Блэйк Уилер сделал хет-трик в матче с «Колорадо».
«Виннипег» обыграл «Эвеланш» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ.
Нападающий забросил 3 шайбы за матч в 4-й раз в карьере в НХЛ. Всего он сегодня набрал 4 (3+1) очка.
В истории франшизы (с учетом достижений «Атланты Трэшерс») более возрастным игроком с хет-триком был только Рэй Ферраро в 2001 году (36 лет 174 дня дней против 36 лет 90 дней у Уилера).
В активе Блэйка стало 20 (7+13) очков в 21 матче текущего сезона.
Комментарии