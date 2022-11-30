5 игроков «Нефтехимика» пропустят матч с «Амуром» из-за ОРВИ. Команда сыграет в 3 пары защитников
5 игроков «Нефтехимика» пропустят матч с «Амуром» из-за ОРВИ.
«Сегодня в матче с «Амуром» не смогут принять участие ряд хоккеистов.
Так, игру из-за ОРВИ пропускают Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин.
Травмированы Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев», – говорится в телеграм-канале клуба.
Также сообщается, что из-за ситуации с заболеванием ряда игроков нижнекамцы сыграют в три пары защитников.
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