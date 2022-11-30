5 игроков «Нефтехимика» пропустят матч с «Амуром» из-за ОРВИ. Команда сыграет в 3 пары защитников

5 игроков пропустят матч с из-за ОРВИ.

«Сегодня в матче с «Амуром» не смогут принять участие ряд хоккеистов.

Так, игру из-за ОРВИ пропускают , , Ярослав Озолин, и Рафаэль Бикмуллин.

Травмированы Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев», – говорится в телеграм-канале клуба.

Также сообщается, что из-за ситуации с заболеванием ряда игроков нижнекамцы сыграют в три пары защитников.