5 игроков «Нефтехимика» пропустят матч с «Амуром» из-за ОРВИ. Команда сыграет в 3 пары защитников

Теги Нефтехимик Амур травмы КХЛ Ансель Галимов Хантер Шинкарук Вячеслав Лещенко Рафаэль Бикмуллин Ярослав Озолин Хоккей

5 игроков «Нефтехимика» пропустят матч с «Амуром» из-за ОРВИ.

«Сегодня в матче с «Амуром» не смогут принять участие ряд хоккеистов.

Так, игру из-за ОРВИ пропускают Хантер Шинкарук, Ансель Галимов, Ярослав Озолин, Вячеслав Лещенко и Рафаэль Бикмуллин.

Травмированы Владислав Леонтьев и Кирилл Воробьев», – говорится в телеграм-канале клуба. 

Также сообщается, что из-за ситуации с заболеванием ряда игроков нижнекамцы сыграют в три пары защитников. 

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