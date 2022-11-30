«Салават» расторгнет контракт с защитником Терещенко, которого выменял у «Амура» на Бочарова (Артур Хайруллин)

Теги Салават Юлаев КХЛ Станислав Бочаров Сергей Терещенко деньги Хоккей

Защитник Сергей Терещенко не будет играть за «Салават», клуб расторгнет с ним контракт.

Сегодня стало известно, что уфимский клуб выменял 30-летнего игрока у «Амура», отдав форварда Станислава Бочарова

«Сергей Терещенко в итоге не сыграет за «Салават»: клуб расторгнет с ним контракт.

И неплохо сэкономит за счет разницы в суммах контрактов Терещенко и Бочарова», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале. 

Сообщалось, что в мае Бочаров подписал с «Салаватом» контракт на год и 40 миллионов рублей. 

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