«Салават» поместил Бочарова в список отказов. Форвард набрал 9 очков в 28 матчах сезона КХЛ

поместил в список отказов.

31-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 5» в 28 матчах Фонбет чемпионата . Среднее игровое время – 15:01.

Бочаров перешел в уфимский клуб в прошедшее межсезонье, подписав однолетний контракт на 40 миллионов рублей за сезон.

Команда из Башкортостана проиграла семь из восьми последних матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.

С подробной статистикой Бочарова можно ознакомиться здесь.