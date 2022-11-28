«Салават» поместил Бочарова в список отказов. Форвард набрал 9 очков в 28 матчах сезона КХЛ
«Салават Юлаев» поместил Станислава Бочарова в список отказов.
31-летний нападающий набрал 9 (4+5) очков при полезности «плюс 5» в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 15:01.
Бочаров перешел в уфимский клуб в прошедшее межсезонье, подписав однолетний контракт на 40 миллионов рублей за сезон.
Команда из Башкортостана проиграла семь из восьми последних матчей и занимает пятое место в таблице Восточной конференции.
С подробной статистикой Бочарова можно ознакомиться здесь.
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