Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами в гостевых матчах. До рекорда Гретцки – 2 гола

– 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами на выезде.

Капитан «Вашингтона» стал автором единственного гола своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3).

Он стал для него 786-м в карьере в НХЛ. В гостях Овечкин забивает чаще, чем дома – 400 шайб против 386.

Он стал 2-м игроком в истории лиги с 400+ голами в гостевых матчах. Рекордом владеет (402).

В топ-10 также входят Стив Айзерман (362), (355), Бретт Халл (353), Горди Хоу (352), Марсель Дионн (346), Фил Эспозито (333), (315) и (313).

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ. У обоих по 786 шайб (за «Вашингтон» и «Детройт»)