Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами в гостевых матчах. До рекорда Гретцки – 2 гола

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Александр Овечкин – 2-й игрок в истории НХЛ с 400 шайбами на выезде.

Капитан «Вашингтона» стал автором единственного гола своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (1:3).

Он стал для него 786-м в карьере в НХЛ. В гостях Овечкин забивает чаще, чем дома – 400 шайб против 386. 

Он стал 2-м игроком в истории лиги с 400+ голами в гостевых матчах. Рекордом владеет Уэйн Гретцки (402). 

В топ-10 также входят Стив Айзерман (362), Яромир Ягр (355), Бретт Халл (353), Горди Хоу (352), Марсель Дионн (346), Фил Эспозито (333), Марио Лемье (315) и Теему Селянне (313). 

Овечкин повторил рекорд Хоу по голам за один клуб НХЛ. У обоих по 786 шайб (за «Вашингтон» и «Детройт»)

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