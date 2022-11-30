Генменеджер «Югры» о ВХЛ: «Каждый может победить каждого. Первую команду от 21-й отделяет лишь 16 очков»

Генеральный менеджер «Югры» высказался об уровне ВХЛ.

– В чем, на ваш взгляд, особенность этого чемпионата?

– С каждым годом турнир ВХЛ становится все более плотным, это относится и к турнирным, и финансовым возможностям большинства команд. Посмотрите таблицу: нас, первую команду лиги, от 21-й, которой сегодня является «Челмет», отделяет лишь 16 очков. Для сравнения в этот отрыв от лидера, СКА, в два раза больше – 32 балла.

Как следствие, в каждый может победить каждого, а борьба за плей-офф идет с участием практически всех клубов лиги и до последних туров. На мой взгляд, именно в этом особенность ВХЛ.

– Тем не менее специалисты уже сегодня называют «Югру» главным фаворитом сезона и претендентом номер один на Кубок Петрова. Это так?

– Повторюсь, ВХЛ – очень конкурентная лига. Как минимум у пяти-шести клубов и финансовые, и кадровые возможности не меньше, чем у «Югры», но в то же время радует, что специалисты выделяют нас из общего ряда. Что ж, надо отрабатывать выданные авансы», – сказал .