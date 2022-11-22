Лекомцев с зарплатой 800 тысяч рублей в месяц – самый высокооплачиваемый хоккеист в ВХЛ

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800 тысяч рублей в месяц зарабатывает самый высокооплачиваемый хоккеист в ВХЛ.

Такой оклад прописан в контракте 37-летнего защитника «Югры» Ивана Лекомцева.

Об этом сообщает журналист Артур Хайруллин.

В нынешнем сезоне Лекомцев провел три матча в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 1 (0+1) балл за результативность. Хоккеист выступает за «Югру» с сезона-2019/20.

В КХЛ Лекомцев сыграл 481 матч и записал на свой счет 100 (26+74) очков.

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