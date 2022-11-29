Майер о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться»

Ситуация в переговорах и о новом контракте не изменилась.

Ранее сообщалось, что стороны не ведут разговоры о продлении соглашения, которое истекает после завершения этого сезона.

«Думаю, ничего существенного не произошло», – ответил Майер на вопрос о своем статусе по новому договору.

Также 26-летний швейцарский нападающий прокомментировал возможность обмена из «Шаркс» до дедлайна: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться на этом».

Майер набрал 22 (12+10) очка в 24 матчах регулярного чемпионата .

Средняя зарплата хоккеиста по текущему соглашению составляет шесть миллионов долларов.