Майер о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться»

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Ситуация в переговорах Тимо Майера и «Сан-Хосе» о новом контракте не изменилась.

Ранее сообщалось, что стороны не ведут разговоры о продлении соглашения, которое истекает после завершения этого сезона.

«Думаю, ничего существенного не произошло», – ответил Майер на вопрос о своем статусе по новому договору.

Также 26-летний швейцарский нападающий прокомментировал возможность обмена из «Шаркс» до дедлайна: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться на этом».

Майер набрал 22 (12+10) очка в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Средняя зарплата хоккеиста по текущему соглашению составляет шесть миллионов долларов.

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