Майер о возможном обмене из «Сан-Хосе»: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться»
Ситуация в переговорах Тимо Майера и «Сан-Хосе» о новом контракте не изменилась.
Ранее сообщалось, что стороны не ведут разговоры о продлении соглашения, которое истекает после завершения этого сезона.
«Думаю, ничего существенного не произошло», – ответил Майер на вопрос о своем статусе по новому договору.
Также 26-летний швейцарский нападающий прокомментировал возможность обмена из «Шаркс» до дедлайна: «Иногда держу это в уме, но стараюсь не слишком зацикливаться на этом».
Майер набрал 22 (12+10) очка в 24 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Средняя зарплата хоккеиста по текущему соглашению составляет шесть миллионов долларов.
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