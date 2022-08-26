Майер и «Сан-Хосе» не ведут переговоры о новом контракте. Форвард может стать ограниченно свободным агентом в 2023 году

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Тимо Майер и «Сан-Хосе» не обсуждали новый контракт.

25-летний швейцарский нападающий может стать ограниченно свободным агентом следующим летом.

Если он подпишет следующий контракт на один год, то летом 2024 года может выйти на рынок неограниченно свободных агентов. 

В прошлом сезоне игрок провел 77 матчей в регулярном чемпионате и установил личные рекорды по голам (35), передачам (41) и очкам (76). 

«Об этом никаких разговоров не было. Честно говоря, я не слишком много думаю об этом.

Я знаю, что срок моего контракта истекает через год, но сейчас пытаюсь сосредоточиться на подготовке к сезону. Какие-то другие вопросы пока не поднимались. Да и я не тот парень, который зацикливается на этом. 

Сейчас я сосредоточен на том, чтобы провести лучший сезон, на который я способен. Хочу помочь команде добиться успеха, это моя мотивация номер 1. 

В руководстве клуба произошли большие изменения. Я с нетерпением жду встречи с новыми руководителями и игроками, которых мы приобрели. Появляется новая энергия, мы надеемся добиться успеха и вернуться в плей-офф», – сказал Майер. 

По текущему контракту средняя зарплата игрока составляет 6 миллионов долларов. 

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