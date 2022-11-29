Галлан не выделяет игру Шестеркина как проблему «Рейнджерс»: «Проблема во всей команде, считая тренеров. Мы должны пройти через это»
Жерар Галлан не выделяет игру Игоря Шестеркина как проблему «Рейнджерс».
Россиянин пропустил по 4 шайбы в двух последних матчах с «Эдмонтоном» (3:4) и «Нью-Джерси» (3:5). Клуб из Нью-Йорка проиграл оба раза, хотя вел в счете.
Главному тренеру «Рейнджерс» задали вопрос о том, является ли игра Шестеркина проблемой для клуба.
«Проблема во всей команде, всей группе, считая тренеров. Мы должны пройти через это.
Считаю, что сегодня мы играли хорошо, но потом подсели, и они набросились на нас. Вот так они играют – очень быстро и активно атакуют. Сегодня они показали свою игру», – сказал Галлан.
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