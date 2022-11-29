Галлан не выделяет игру Шестеркина как проблему «Рейнджерс»: «Проблема во всей команде, считая тренеров. Мы должны пройти через это»

не выделяет игру как проблему .

Россиянин пропустил по 4 шайбы в двух последних матчах с «Эдмонтоном» (3:4) и (3:5). Клуб из Нью-Йорка проиграл оба раза, хотя вел в счете.

Главному тренеру «Рейнджерс» задали вопрос о том, является ли игра Шестеркина проблемой для клуба.

«Проблема во всей команде, всей группе, считая тренеров. Мы должны пройти через это.

Считаю, что сегодня мы играли хорошо, но потом подсели, и они набросились на нас. Вот так они играют – очень быстро и активно атакуют. Сегодня они показали свою игру», – сказал Галлан.

Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня снова сыграл дерьмово. Мне очень стыдно»