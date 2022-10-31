Шестеркин сыграл две игры за два дня впервые при Галлане. Тренер «Рейнджерс» допустил повторение этого варианта, бэкап Галак проиграл все 3 матча

принял участие в двух матчах «Рейнджерс» за два дня.

Российский голкипер поучаствовал в победах нью-йоркцев над «Далласом» (6:3, 30 отраженных бросков из 33) и «Аризоной» (3:2, 18 отраженных бросков из 20).

Это второй бэк-ту-бэк для Шестеркина в карьере в . Первый был зафиксирован в матчах, состоявшихся 21 и 22 февраля 2020 года.

Главный тренер в впервые задействовал Игоря в двух матчах за два дня.

, который является вторым голкипером команды, проиграл все три матча в этом сезоне, пропуская в среднем 3,69 шайбы за игру.

«Игорь выглядел великолепно. Я могу повторить это однажды. Никогда не знаешь, как получится», – сказал Галлан после матча с «Аризоной» о решении выпустить Шестеркина во второй игре за два дня.

У Панарина – лучший старт в карьере: в день рождения выбил 1+2 с «Аризоной»