Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня снова сыграл дерьмово. Мне очень стыдно»

взял на себя вину за поражение от (3:5).

Российский вратарь отразил 33 броска из 37 в матче регулярного чемпионата с «Девилс». Пятая шайба была заброшена в пустые ворота.

«Вратарь сегодня снова сыграл дерьмово. Чувствую себя ужасно, я так плохо играю. Мне очень стыдно.

Во их голах не было ничего сложного. Я должен был отразить эти броски. Если мы хотим побеждать, то я должен играть лучше», – сказал Шестеркин.

Шестеркин пропустил 4 шайбы во 2-й игре подряд. У него 7 поражений при 10 победах