Шестеркин после 3:5 от «Нью-Джерси»: «Сегодня снова сыграл дерьмово. Мне очень стыдно»

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Игорь Шестеркин взял на себя вину за поражение от «Нью-Джерси» (3:5). 

Российский вратарь «Рейнджерс» отразил 33 броска из 37 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс». Пятая шайба была заброшена в пустые ворота. 

«Вратарь сегодня снова сыграл дерьмово. Чувствую себя ужасно, я так плохо играю. Мне очень стыдно. 

Во их голах не было ничего сложного. Я должен был отразить эти броски. Если мы хотим побеждать, то я должен играть лучше», – сказал Шестеркин. 

Шестеркин пропустил 4 шайбы во 2-й игре подряд. У него 7 поражений при 10 победах

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