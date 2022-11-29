Хишир об успехах «Нью-Джерси»: «На это ничего не купишь. Мы очень довольны стартом, но еще не прошли и половины пути»

Капитан не переоценивает текущие успехи команды.

После победы над «Рейнджерс» (5:3) в регулярном чемпионате «Девилс» вышли на текущее первое место в лиге. Команда выиграла 16 из 17 последних матчей.

«Все хорошо, но мы еще не там, где хотим быть. Впереди еще много матчей.

Мы очень довольны нашим стартом, но еще не прошли и половины пути. На это ничего не купишь, поэтому нам просто нужно продолжать совершенствоваться и становиться лучше. Такова наша цель», – сказал Хишир.

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