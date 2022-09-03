Хишир о «Нью-Джерси»: «Верю, что сможем всех удивить. Если используем опыт Палата, то когда-нибудь станем похожи на «Тампу»

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Нико Хишир уверен, что «Нью-Джерси» может преподнести сюрприз в новом сезоне НХЛ

Клуб не выходил в плей-офф в 4 сезонах подряд. 

«Я верю в команду. Думаю, что мы сможем всех удивить. У нас хорошая команда. Если все будут здоровы, то сможем показать, насколько мы опасны. 

Я уже понял, что попасть в плей-офф нелегко. В моем первом сезоне я как бы больше плыл по течению, не слишком много задумывался. Последние 4 сезона показали, что стабильно побеждать в этой лиге очень нелегко. 

Сезон из 82 игр не может быть идеальным. Но когда вы проигрываете 2-3 игры, нужно отвечать на это серией из 5 побед. То есть, не исчезать из гонки. 

У нас молодая команда, и мы будем смотреть на то, что делает Ондржей Палат. Он точно сможет нам помочь. Если мы сможем использовать его опыт, то в самом лучшем случае когда-нибудь станем похожи на «Тампу», – сказал капитан «Девилс». 

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