Хишир о «Нью-Джерси»: «Верю, что сможем всех удивить. Если используем опыт Палата, то когда-нибудь станем похожи на «Тампу»

уверен, что может преподнести сюрприз в новом сезоне .

Клуб не выходил в плей-офф в 4 сезонах подряд.

«Я верю в команду. Думаю, что мы сможем всех удивить. У нас хорошая команда. Если все будут здоровы, то сможем показать, насколько мы опасны.

Я уже понял, что попасть в плей-офф нелегко. В моем первом сезоне я как бы больше плыл по течению, не слишком много задумывался. Последние 4 сезона показали, что стабильно побеждать в этой лиге очень нелегко.

Сезон из 82 игр не может быть идеальным. Но когда вы проигрываете 2-3 игры, нужно отвечать на это серией из 5 побед. То есть, не исчезать из гонки.

У нас молодая команда, и мы будем смотреть на то, что делает . Он точно сможет нам помочь. Если мы сможем использовать его опыт, то в самом лучшем случае когда-нибудь станем похожи на , – сказал капитан «Девилс».