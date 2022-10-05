Джек Хьюз о сравнении с Кучеровым: «Он набирал 128 очков, трудно сравнивать себя с таким игроком. Но приятно слышать такое от Палата»

Джек Хьюз высказался о сравнении с , которое сделал .

«У Куча был один из лучших сезонов среди всех игроков , когда он набрал 128 очков и стал MVP.

Мне трудно сравнивать себя с таким игроком. Но приятно слышать такое от Палата. Мы уже пару раз хорошо поговорили. Я о нем очень высокого мнения. Думаю, что и он относится ко мне с уважением.

Я и раньше был хорошо знаком с его игрой. Я знаю, что за 10 лет в лиге он много играл с Кучеровым и Стэмкосом. Это тот парень, который способен сделать хороших игроков еще лучше.

Он и сам по себе отличный игрок, но может классно дополнять других. Уверен, что он будет хорошим партнером по звену для меня или Нико Хишира. Он поможет нам улучшить нашу игру», – сказал Хьюз.

Палат о Джеке Хьюзе: «Он очень многим напоминает мне Кучерова. У него есть все, чтобы сделать следующий шаг и повести «Нью-Джерси» за собой»