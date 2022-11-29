Форвард Рожков покинул систему «Металлурга». У него 0+3 в 40 играх в КХЛ за карьеру

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Форвард Никита Рожков покинул систему «Металлурга».

Контракт 22-летнего нападающего с магнитогорским клубом расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В текущем сезоне Рожков не играл в Фонбет Чемпионате КХЛ. В 22 матчах за «Южный Урал» в «PARI ВХЛ – Кубок Шелкового пути» у него 13 (4+9) баллов. 

Всего за карьеру игрок провел 40 матчей за «Металлург», в которых набрал 3 (0+3) очка. В прошлом сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Петрова вместе с «Рубином». 

 

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