«Металлург» обменял Платонова в «Северсталь» на денежную компенсацию

перешел из «Металлурга» в .

Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию в обмен на 22-летнего нападающего.

Хоккеист провел один матч за в текущем сезоне Фонбет чемпионата , проведя на льду 13 минут и 44 секунды в игре с ЦСКА (2:6), который состоялся 1 сентября.

В ВХЛ Платонов выступал за «Южный Урал» и записал на свой счет 2 (2+0) очка в 4 матчах.

Всего в ВХЛ нападающий провел 110 игр и набрал 53 (34+19) балла.