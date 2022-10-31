«Металлург» обменял Платонова в «Северсталь» на денежную компенсацию
Юрий Платонов перешел из «Металлурга» в «Северсталь».
Магнитогорский клуб получил денежную компенсацию в обмен на 22-летнего нападающего.
Хоккеист провел один матч за «Металлург» в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, проведя на льду 13 минут и 44 секунды в игре с ЦСКА (2:6), который состоялся 1 сентября.
В ВХЛ Платонов выступал за «Южный Урал» и записал на свой счет 2 (2+0) очка в 4 матчах.
Всего в ВХЛ нападающий провел 110 игр и набрал 53 (34+19) балла.
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