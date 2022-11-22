Кучеров набрал «минус 3» в матче с «Бостоном», оставшись без очков в 4-й раз в сезоне

набрал «-3» в игре с , оставшись без очков в 4-й раз в сезоне.

Форвард не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Брюинс».

Кучеров в 4-й раз в сезоне не набрал очков. В 19 играх на его счету 28 (10+18) баллов при общей полезности «минус 1».

Сегодня Никита (21:32, 1:59 – в большинстве, полезность «минус 3» – худшая в команде наряду Брэйденом Пойнтом и Брэндоном Хэйглом) нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:3.