На покупку «Оттавы» – 20 претендентов. НХЛ будет требовать, чтобы новые владельцы построили арену

Стали известны подробности перехода «Оттавы» к новым владельцам.

Как сообщает Ottawa Sun со ссылкой на Postmedia, с головным офисом связались представители 20 организаций, заинтересованных в покупке клуба. Многие также наладили контакт с актером Райаном Рейнольдсом, который ранее выразил интерес к приобретению «Сенаторс».

Рейнольдс раздумывает, к какой группе потенциальных покупателей ему стоит присоединиться. Он также поддерживает постоянный контакт с руководством , которое должно одобрить продажу «Оттавы» новым владельцам. Считается, что одним из требований руководства лиги к новым боссам клуба будет строительство новой арены.

Также утверждается, что семья Юджина Мелника, бывшего владельца «Оттавы», не продаст клуб покупателям, планирующим перевезти его в другой город.