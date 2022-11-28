На покупку «Оттавы» – 20 претендентов. НХЛ будет требовать, чтобы новые владельцы построили арену
Стали известны подробности перехода «Оттавы» к новым владельцам.
Как сообщает Ottawa Sun со ссылкой на Postmedia, с головным офисом связались представители 20 организаций, заинтересованных в покупке клуба. Многие также наладили контакт с актером Райаном Рейнольдсом, который ранее выразил интерес к приобретению «Сенаторс».
Рейнольдс раздумывает, к какой группе потенциальных покупателей ему стоит присоединиться. Он также поддерживает постоянный контакт с руководством НХЛ, которое должно одобрить продажу «Оттавы» новым владельцам. Считается, что одним из требований руководства лиги к новым боссам клуба будет строительство новой арены.
Также утверждается, что семья Юджина Мелника, бывшего владельца «Оттавы», не продаст клуб покупателям, планирующим перевезти его в другой город.
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