Альфредссон о Рейнольдсе и «Оттаве»: «Если он станет частью группы владельцев, будет здорово. У меня тоже есть интерес»

считает, что Райан Рейнольдс был бы хорошим владельцем «Оттавы».

В 2021 году актер и его коллега Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.

«Это потрясающе. Неделю назад я был у брата на дне рождения его дочери, и он рассказал мне о футбольной команде и телешоу «Добро пожаловать в Рексхэм». Это по-настоящему круто, они стремятся делать все правильно.

Если он станет частью группы, которая в конечном итоге купит «Сенаторс», это будет здорово.

Могу ли я стать ее частью? Могу сказать, что такие разговоры были. Люди спрашивали, будет ли мне интересно. Ответ был таким же, как и сегодня. Время еще не определено, но интерес у меня есть», – сказал бывший капитан канадского клуба.

Райан Рейнольдс подтвердил интерес к покупке «Оттавы»: «Нужен богатый папочка. Если не получится, могу купить сенатора США – это любой может себе позволить»