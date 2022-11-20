Райан Рейнольдс проведет встречи с потенциальными владельцами «Оттавы» на неделе. Торги могут начаться через полторы-две недели

Актер Райан Рейнольдс проведет встречи с инвесторами на предмет покупки «Оттавы».

«Многие спрашивают о Райане Рейнольдсе. Группы потенциальных владельцев начинают готовиться к процессу торгов, которые начнутся, вероятно, через полторы-две недели.

По нашей информации, на этой неделе Райан проведет еще несколько встреч с потенциальными группами собственников, чтобы понять, к какой из них он хочет присоединиться», – сообщил инсайдер .

Ранее сообщалось, что владельцы команд из юниорской лиги Онтарио «Гамильтон» и «Ошава» подписали партнерское соглашение с целью приобрести «Оттаву».

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