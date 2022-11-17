Владельцы «Гамильтона» и «Ошавы» заключили партнерство, чтобы купить «Оттаву» (Ottawa Sun)

Владельцы и «Ошавы» хотят купить «Оттаву».

Миллиардер из Торонто Майкл Андлауэр, владеющий клубом «Гамильтон» из юниорской лиги Онтарио, заключил партнерство с владельцем «Ошавы» Рокко Туллио с целью купить «Сенаторс», сообщает Ottawa Sun со ссылкой на источники в лиге.

По данным издания, Туллио в конце прошлого года предлагал Юджину Мелнику 650 млн долларов за команду, но владелец «Оттавы» не был заинтересован в продаже клуба.

Андлауэр, владеющий 20% акций «Монреаля», также пытался купить «Оттаву» у Мелника несколько лет назад.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии. Ранее объявила о начале процесса продажи клуба.

В покупке команды также заинтересован актер Райан Рейнольдс.

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