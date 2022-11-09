Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и «Ванкувера», трибуны устроили ему овацию. Актер изучает возможность покупки «Сенаторс»

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Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и «Ванкувера», ему устроили овацию.

Во время одного из перерывов болельщики и игроки приветствовали актера, известного по роли Дэдпула, аплодисментами. 

Ранее Рейнольдс заявил, что он изучает возможность заключения сделки по покупке «Сенаторс».

«Я люблю Оттаву. Я вырос в Ванкувере, который навсегда останется в моем сердце, но немало времени проводил и в Оттаве», – рассказал актер. 

Анна и Оливия Мелник – дочери многолетнего владельца клуба Юджина Мелника, ушедшего из жизни в этом году – выставили «Сенс» на продажу.

При этом Рейнольдс признал, что ему необходим соинвестор. На данный момент стоимость «Сенс» оценивается в 655 миллионов долларов. 

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.

Сегодня «Оттава» проиграла «Ванкуверу» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Поражение стало для команды под руководством Ди Джея Смита 6-м подряд. 

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