Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и «Ванкувера», трибуны устроили ему овацию. Актер изучает возможность покупки «Сенаторс»

Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и , ему устроили овацию.

Во время одного из перерывов болельщики и игроки приветствовали актера, известного по роли Дэдпула, аплодисментами.

Ранее Рейнольдс заявил, что он изучает возможность заключения сделки по покупке «Сенаторс».

«Я люблю Оттаву. Я вырос в Ванкувере, который навсегда останется в моем сердце, но немало времени проводил и в Оттаве», – рассказал актер.

Анна и Оливия Мелник – дочери многолетнего владельца клуба Юджина Мелника, ушедшего из жизни в этом году – выставили «Сенс» на продажу.

При этом Рейнольдс признал, что ему необходим соинвестор. На данный момент стоимость «Сенс» оценивается в 655 миллионов долларов.

В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.

Сегодня проиграла «Ванкуверу» (4:6) в регулярном чемпионате . Поражение стало для команды под руководством Ди Джея Смита 6-м подряд.