Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и «Ванкувера», трибуны устроили ему овацию. Актер изучает возможность покупки «Сенаторс»
Райан Рейнольдс посетил матч «Оттавы» и «Ванкувера», ему устроили овацию.
Во время одного из перерывов болельщики и игроки приветствовали актера, известного по роли Дэдпула, аплодисментами.
Ранее Рейнольдс заявил, что он изучает возможность заключения сделки по покупке «Сенаторс».
«Я люблю Оттаву. Я вырос в Ванкувере, который навсегда останется в моем сердце, но немало времени проводил и в Оттаве», – рассказал актер.
Анна и Оливия Мелник – дочери многолетнего владельца клуба Юджина Мелника, ушедшего из жизни в этом году – выставили «Сенс» на продажу.
При этом Рейнольдс признал, что ему необходим соинвестор. На данный момент стоимость «Сенс» оценивается в 655 миллионов долларов.
В 2021 году Рейнольдс и актер Роб Макэлхенни купили валлийский футбольный клуб «Рексхэм», выступающий в пятом дивизионе Англии.
Сегодня «Оттава» проиграла «Ванкуверу» (4:6) в регулярном чемпионате НХЛ. Поражение стало для команды под руководством Ди Джея Смита 6-м подряд.
Комментарии