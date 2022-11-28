Леонтьев о 4:3 с «Амуром»: «Тройка Николишина сильно нервы потрепала. «Нефтехимик» проявил стойкость и волю к победе»

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Олег Леонтьев дал комментарий о победе над «Амуром» в овертайме со счетом 4:3.

«Нервный матч получился. То одна команда вела в счете, то другая. Парни молодцы, проявили стойкость и волю к победе, команда играла до конца.

Забили в овертайме, перед этим на буллите здорово вратарь подтащил. Традиционно тяжело играть на Дальнем Востоке.

Две пропущенные шайбы на старте второго периода? Сначала был хороший бросок с убойной точки, на эйфории соперник тут же забил еще.

Бывает, что впадаешь в состояние грогги и пропускаешь такие голы. Мы готовились к тому, что соперник побежит, но случилось так. Тройка Николишина нам сильно нервы потрепала», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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